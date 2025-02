“En los ensayos me he visto mejor”: Victoria de Marichalar se sincera sobre su séptimo programa en El Desafío

Victoria de Marichalar esta sorprendiendo a muchos con su gran actuación en El Desafío. Este viernes, la influencer demostró sus capacidades musicales a la batería dejándonos una actuación inolvidable con Antonio Orozco al ritmo de Tu enemigo.

Sin embargo, a pesar de posicionarse segunda en el ranking global del programa, Victoria no se siente del todo satisfecha con su actuación: “En los ensayos me he visto mejor”, ha reconocido tras terminar la prueba.

Además, no se encuentra del todo conforme con la puntuación recibida, ya que la ha alejado demasiado del primer puesto, posicionándola a 20 puntos de diferencia.

¿Podrá remontar encabezar la clasificación? ¿Qué nos tendrá preparado para los próximos programas? ¡No te lo pierdas! El viernes, a las 22:00, en Antena 3.