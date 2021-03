Gemma Mengual hace balance de su paso por ‘El Desafío’: ¿cuál ha sido su reto favorito?

'El Desafío' ya ha llegado a su fin y Gemma Mengual hace balance de su trayectoria.

La concursante ha confesado estar feliz por todo lo aprendido en el programa conducido por Roberto Leal: "He aprendido de las situaciones adversas y he descubierto cosas que no sabía que me podían gustar".

Además, la exnadadora de se siente muy agradecida al calor y apoyo que ha recibido por parte de equipo desde el primer día, y contenta de haber conocido a sus compañeros.

Por último, Gemma ha revelado cuál ha sido su desafío favorito durante los ocho programas. ¡Disfruta de la entrevista al completo en el vídeo de arriba!