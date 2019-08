MEJORES MOMENTOS | PROGRAMA 4

La relación de Dani y Lidia sufre constantes altibajos. Desde que Dani cogió el móvil, Lidia se siente más distanciada de su pareja. Cada vez que hablan discuten y su amor parece estar atravesando una grave crisis. Lidia no soporta más la actitud de Dani:" No estoy bien, ni lo voy a estar, yo creo. Igual esto me ha servido para cuenta del todo que yo no quiero esto en mi vida". ¡No te lo pierdas!