“Yo quiero ser madre con 22, 23”: Daniela asegura que quiere tener hijos lo antes posible

La aventura en Las Vegas continúa para los Sánchez Saborido, y a la hora de comer han acudido a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad: el restaurante Nusr-Et del famoso cocinero turco Salt Bae.

Mientras esperaban la comida, no han podido evitar sacar el tema de sus primeras veces como padres. Y Daniela no ha podido contenerse: “A mí me gustaría ser madre a los 22, 23”, ha afirmado convencida.

Joaquín y Susana no se podían creer lo que estaban escuchando: “Disfrutad de la vida”, ha pedido el exfutbolista, remarcando que ser padre muchas veces te corta la vida.

Ante ese comentario, Susana ha saltado sin pensárselo dos veces: “Me la cortó a mí, a ti te la cortó bien poco”. ¿Quieres saber cómo terminó la discusión? ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!