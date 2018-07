Tensión entre consuegras: "Yo no tengo por qué saludar a nadie"

PROGRAMA 1 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Desde el principio a Marisa, la madre de Jonathan, no le ha gustado nada la idea de que su hijo se casase con una desconocida. Pensamiento que mantiene aún habiendo conocido a Sabrina y viendo a su hijo ilusionado. Nada, a Marisa no le convence la idea, ni su nueva nuera, ni su familia política ni nada... Ella no saluda, solo mira de reojo y refunfuña. Sin embargo, Ana está encantada con el gran paso que ha dado su hija y, aunque es consciente del disgusto de Marisa, ella no le da importancia nada más que a la felicidad de los recién casados.