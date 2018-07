El segundo programa de 'Casados a primera vista' por Super Falete

Hace un tiempo dije que no hay que distintuir entre matrimonio heterosexual y matrimonio homosexual, porque el matrimonio es siempre asexual a partir del primer año. Pues bien, ahora me retracto. No hace falta esperar un año, puede serlo desde el primer día.

Al menos, eso es lo que pensará Laurent quien, llegado al hotel, se fue directo a la ducha y salió de ella tocado únicamente con una insinuante toalla, para encontrarse con una Toñi poco receptiva, llorando y diciendo "Estoy asustada, ha sido un día muy duro", por no decir “Este hoy no me toca ni con un palo”.

De esta historia vamos aprendiendo algunos detalles, como que tener amplios conocimientos sobre la reina Fabiola no garantiza el buen fin del cortejo nupcial y que cantarle a tu pareja La vie en rose es compatible con acabar durmiendo en el sofá ataviado con una toalla de ducha y teniendo dudas sobre si realmente eres Laurent, Logan, Lorenzo o Ramón.

Pero si mal le fue al amigo belga, peor le ha ido al manchego Salva, que se ha ido caliente a la cama, pero por la bronca de Gloria.

Es la típica historia de chica conoce a chico en la propia ceremonia de boda a través de un programa de televisión. El chico tiene una madre que quiere que termine unas oposiciones y aprovecha el banquete para darle instrucciones a la chica al respecto. La chica se rebota porque se huele que la madre del chico es bastante controladora y porque ella ya estuvo casada antes con otro chico que tenía una madre igual. Chico y chica discuten acaloradamente. Chico duerme en el sofá, como Laurent. ¿A quién no le ha pasado esto alguna vez? Bueno, puede que a nadie.

Lo cierto es que el marcador a fecha de hoy es: bodas celebradas, dos; matrimonios consumados, cero. Entre estas bodas y Twitter, es normal que la tasa de natalidad en España caiga en picado.La humanidad se extingue porque nos hacemos muy exigentes. O un poco.