Salvador Fernández

Actualmente, Salvador prepara las oposiciones para convertirse en maestro. Sólo ha tenido una relación estable en su vida en la que estuvo unos 5 años. Vive su participación en “Casados a primera vista” con mucha ilusión porque tiene ganas de asentar la cabeza y cree firmemente que encontrará el amor.

Le gustaría que su pareja no fuera celosa, divertirse con ella y poder conversar sobre todo en general. Le gustan las morenas con sonrisa bonita y si hay algo que no soporta en una mujer, es que se muerda las uñas. Aunque en su opinión la edad no es lo más importante en una relación, prefiere que sea de su edad o menor que él.

Salvador no tiene hijos, aunque le gustaría tener cuatro y celebrar su boda con su familia y amigos más allegados, vestido con un chaqué negro.Siente pasión por el teatro y le gusta todo tipo de música, de hecho estuvo diez años tocando el saxofón en una banda. Le apasionan los animales y le encanta viajar. Además, le gusta bailar, ir al campo a coger setas y practicar deportes como el pádel, el spinning o el body combat.

Salvador es de personalidad abierta y extrovertida, reconoce que se preocupa mucho por la gente. Nunca se rinde, es muy tenaz y cabezota. Aunque se considera bastante guasón y un poco loco, ya que le gusta moverse por impulsos, reconoce que también es responsable, sincero y familiar. No suele hundirse con facilidad y ante la adversidad, siempre intenta salir adelante. Siempre ha estado muy unido a sus abuelos y a su hermana, con la que se lleva muy bien.