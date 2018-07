La infalible técnica psicológica de Jordi para enamorar a Mónica

PROGRAMA 8 - TEMPORADA 3 - CASADOS A PRIMERA VISTA

El desayuno en la cama ha sido el determinante para que todas las parejas casadas a primera vista hablasen sobre la tensión sexual no resuelta de Jordi y Mónica. "Ni yo me lo como a él, ni el me come a mi", así afirmaba Mónica que no había pasado nada en la cama junto a su marido. Jordi, por su lado, quiere darle la visión de ser un chico complicado y aplicar una técnica psicológica para conquistarla. ¿Lo conseguirá?