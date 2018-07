Jordi: "Soy más romántico que Romeo"

PROGRAMA 4 - CASADOS A PRIMERA VISTA

Jordi ha querido sorprender a su chica llevándola a cenar al sitio más romántico de Nápoles. Velas, vino, la luz de la luna y... fiambre. Para desgracia del catalán, su chica es vegetariana y no come este tipo de alimentos. "Me da miedo no estar a su altura", reconoce el joven. Además, ambos han hablado sobre la fidelidad, pero Jordi no puede prometer a su mujer que no va a volver a su época más golfa.