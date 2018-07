Los amigos de los recién casados lo tienen claro: “Este matrimonio va a acabar en divorcio”

PROGRAMA 03

Alessandra y Adrián se han dado el 'Sí, quiero' ante la escéptica mirada de la madre de la novia y las apuestas de los amigos de los novios no tardan en llegar. La mayoría no le ve futuro al matrimonio y lo confiesan con frases tales como: "No van a durar ni dos meses", "no va a cuajar", "va a acabar en divorcio". También los hay que les desean ser felices toda la vida. Los recién casados, por el momento, piensan luchar porque todo salga bien.