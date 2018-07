¿Cómo reaccionaría una pareja de prometidos si ambos envejecieran de golpe?

LOVE EXPERIMENT | 'TODO SOBRE EL AMOR'

En 'Todo sobre el amor' invitamos a una pareja que está a punto de pasar por el altar para analizar los momentos por los que pasa la mayoría de las parejas a lo largo de su vida. Les ponemos a prueba en la actualidad, les hacemos dar un salto dentro de 20 años y, finalmente, nuestra pareja avanza hasta los 90 años. Cuando ambos descubren sus rostros envejecidos se emocionan porque "Veo una vida". Tras un par de silencios comienzan a sentir algo bonito en su interior, se imaginan cómo han sido sus vidas y no les importan los achaques tan solo que el último beso sea del otro: "Lo mejor que me puede pasar es que tu me digas adiós". La pareja se emociona, ríe e imagina: "¿Seremos sexualmente activos? lo intentaremos, que no se acaben las ganas de innovar" . Disfruta con este experimento que no te dejará indiferente