Nora Armara: "Busco a un hombre tolerante, que sepa amar"

PROGRAMA 1 | CASADOS A PRIMERA VISTA

Nora lleva 4 años buscando el amor de todas las formas posibles, pero aún no ha encontrado a su media naranja, y el Test Vipscan no puede ayudarle en este caso, ya que no encuentran a nadie compatible con ella, así que tiene que abandonar el experimento. Nuestra aspirante se siente frustrada, aunque dice que se lo esperaba.