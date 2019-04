CASADOS A PRIMERA VISTA I PROGRAMA 5 I LA CONVIVENCIA

El belga ha decidido irse a vivir a Chiclana con Toñi pero parece que la convivencia no empieza con muy buen pie. Laurent dice que se muere de frío pero por su parte Toñi cree que no necesita calefacción porque su casa tiene mucha luz, ha tenido que poner el aire por él pero aún así el tema no se soluciona.