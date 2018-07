Alberto Garrido

Alberto ha estado muchos años centrado en la danza, estudiando en distintas escuelas en España y haciendo cursos en Londres y Nueva York. Sin embargo, a los 24 años decide reconducir su vida y comienza la universidad para estudiar Turismo, carrera que acaba de finalizar.

No está seguro de haber estado nunca enamorado, pero su primer amor como tal lo conoció a los 20 años, pero cuando Alberto se traslada a Sevilla y la relación finaliza por la distancia. Posteriormente, ha tenido una relación estable, que finalizó por incompatibilidades, y varias relaciones esporádicas.

No es una persona superficial y no le gusta la gente que solo se preocupa por el gimnasio y por lo que come y siempre esté hablando de sí mismo. En “Casados a primera vista” espera encontrar a una persona emprendedora, interesante, divertida, romántica y detallista. Que tenga un punto salvaje y loco, que esté pendiente de él pero que tenga su carácter. Que sea ambiciosa y no se conforme.