Antena 3 es la cadena comercial con mejor resultado en la noche de las Campanadas. La de Atresmedia consiguió el pasado año su máximo histórico al superar los 4,1 millones de espectadores y un 23,7% de cuota de pantalla en el último minuto del año. Antena 3 logró así cuadriplicar a su principal competidor y superar su resultado por 18,4 puntos de distancia.

Atresmedia repite así un año más como el único grupo de comunicación con una doble apuesta en la noche de Fin de Año, en Antena 3 y en laSexta. Además, el Grupo es la oferta privada más vista en la noche de las Campanadas.

Pedroche y Chicote repetirán en un balcón de la Puerta del Sol de Madrid por cuarto año consecutivo

Cristina Pedroche repiten por cuarto año consecutivo como presentadores de las Campanadas en Antena 3. El cocinero y la presentadora ya triunfaron en 2016, en su primer año juntos, al superar los 2,3 millones de espectadores. Se segundo año al frente consiguieron mejor aquel resultado con casi 3 millones de espectadores. Espectacular fue su crecimiento en 2018 al llegar a aquellos 4,1 millones de espectadores.

Para Cristina Pedroche, “estar en todos los hogares de España en esa noche tan especial es un sueño hecho realidad. Cada año tengo más nervios porque yo misma me he marcado un nivel y no quiero decepcionar. Que cada año nos acompañe más gente es todo un orgullo”. La presentadora asegura: “Me siento muy arropada por el público y me quedo con el cariño que recibo. Trabajamos muchos meses en el vestido para que sea el mejor. Nada puede salir mal. Tengo el mejor equipo del mundo que me hacen brillar siempre. Ojalá estar dando las Campanadas y despidiendo la última noche del año toda mi vida. Hemos cambiado la tendencia y ahora la tradición y donde está la suerte es en Antena 3”.

Para Alberto Chicote, “dar las Campanadas en Antena 3 es una oportunidad para formar parte de un evento tan arraigado en nuestra televisión como la entrada en el nuevo año”. “Poder acompañar a los espectadores en la entrada del nuevo año es una de las cosas que más me gusta hacer. Es un momento de ilusión y esperanza para todos”, asegura el conductor de ‘Pesadilla en la cocina’.