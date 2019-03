La vejiga aviar

La anatomía de las aves siempre puede ocultar sorpresas. Y si no, que se lo digan al equipo ‘Noveleros’, que a la pregunta sobre de qué carecen la mayoría de las aves, han cortado el cable de la vejiga. Las consecuencias no se han hecho esperar: bombazo de los grandes, 1.200 € perdidos y un miembro del equipo eliminado. Por suerte no ha sido Luis, todo un ‘atleta ‘que nos ha explicado por qué motivo se apuntó a una triatlón y cómo llegó con el corazón en la boca al finalizar la prueba.

Publicidad