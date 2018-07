Una concursante que sabe cosas

MOMENTOS '¡BOOM!' | 12 ENERO

Juanra se ha llevado una buena sorpresa cuando Paloma, componente del equipo ‘The Most-Oles’, le ha dicho que tienen un amigo en común. “Uno no, varios”. Y Juanra se ha quedado mirando a cámara alucinando. ¿Quieres saber de quiénes se trata? Son unos ex concursantes de ‘¡Boom!’, ¡dale al play en nuestro vídeo y descúbrelo!