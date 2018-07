MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 18 DE JULIO

Erundino del equipo de 'Los Lobos' ha tenido que adivinar todas las canciones de la cantante Shakira, y no ha pasado un buen momento. Juanra Bonet no ha podido contener la risa, "te he visto más gotas de sudor que en la vida", ha asegurado.