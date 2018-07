Disfruta de un avance en exclusiva de cuatro de los invitados de 'Al Rincón de Pensar'

El estilo inconfundible de Risto Mejide llega a Antena 3. Será a partir del próximo martes, 19 de mayo, después de la serie 'Allí Abajo'. 'Al rincón de pensar' es el nuevo programa de conversaciones de actualidad de la cadena, que dirige y presenta el publicista más famoso y genuino de la pequeña pantalla.

Una de las características del espacio es que vive una particular personalización para cada uno de los invitados, que éstos no descubren hasta su encuentro con Risto Mejide.

Sin pactos ni límites: los invitados no conocen las preguntas ni los temas. La relación con Risto comienza cuando se enciende la cámara. Tras la conversación, en la segunda parte del programa, el invitado valorará su experiencia en 'Al rincón de pensar'.

Las conversaciones tienen lugar en un loft de diseño industrial situado en Madrid. Una de las mayores peculiaridades del espacio es su personalidad y arquitectura, dado que ofrece la presencia del rincón de pensar justo detrás de cada invitado, rincón que también aparece en la imagen corporativa del programa.