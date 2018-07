Carmen Maura: "No volvería a tener hijos ni loca"

La vida le ha llevado a darse varios golpes en su vida, como cuando cedió poderes universales a una pareja por consejo y quedó arruinada. Arrepentida, afirma, confiesa y reivindica que es muy importante para las mujeres hacer lo que ellas quieran cuando quieran. En el plano maternal, afirma sin pensarlo, que no volvería a tener hijos. Sobre este tema opina que tener hijos no es absolutamente necesario y descarta por completo la idea de que una mujer si no tiene hijos no es una mujer.

Publicidad