Monedero: "En los ataques que yo he sufrido no todo el partido ha estado a la altura de las circunstancias"

Risto Mejide defiende en 'Al rincón de pensar' que en la política actual "es un momento de las personas" y no de los partidos. Juan Carlos Monedero disiente y argumenta que "no es tanto una cuestión de personas como de representación". El invitado desarrolla más su visión sobre la situación actual de Podemos: "Desde hace muy poquito tiempo, Podemos tiene la discusión en la cabeza de qué hacer con los pactos. Seguramente ahí va a haber diferentes puntos de vista". Además el exdirigente de Podemos asegura que Pablo Iglesias intentó convencerle de que se quedara en el partido.

El exdirigente de Podemos reconoce que "ahora hay que enfrentar un problema muy concreto": "Para que el Partido Popular, que es el responsable principal del vaciamiento de nuestra democracia, salga y podamos recuperar todo lo perdido, hay que echar al Partido Popular y eso pasa por apoyar al Partido Socialista". Además, añade: "No podemos afirmar que el PSOE y el PP sean lo mismo".

Risto Mejide pregunta a Juan Carlos Monedero en 'Al rincón de pensar' si ha defraudado a Hacienda. El invitado lo niega rotundamente y explica que montó la empresa Caja de Resistencia "porque quería financiar La Tuerka". En ese sentido, Monedero insiste: "El problema que se ha construido en mi entorno no es que yo haya ganado dinero, sino en qué me lo he gastado. Si yo he tenido algún tipo de problema es porque yo me lo he gastado en determinadas cuestiones que molestaban a algunos, léase La Tuerka. Si yo hubiera querido ocultar la empresa no la traigo a España. Si yo tuviera voluntad de ocultamiento tendría la empresa en Suiza".