El concursante de Sevilla pierde todo por la princesita Ariel en 'Ahora caigo'

MEJORES MOMENTOS I 18 DE JUNIO

Manuel viene de un pueblo de Sevilla para jugar en 'Ahora caigo' y tiene una pequeña empresa de hierro. Quiere el dinero para ir a ver un campeonato de Fórmula 1. Se arriesgó a seguir jugando con un comodín de regalo pero Bárbara, la última oponente, vence a Manuel al no saber que Ariel es la única princesa de Disney que no nació humana. Bábara se ha llevado 500 euros. No te pierdas los momentos más divertidos del programa resumidos en este vídeo.