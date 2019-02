MEJORES MOMENTOS '¡AHORA CAIGO!' 28 DE FEBRERO

Perri, el cámara-perro de '¡Ahora Caigo!' recibió un regalo de una señora del público: un pañuelo con el estampado de espárragos, en honor a su pueblo donde hacen espárragos. Mimi, la cantante que ha concursado en otro programa de Antena 3, 'Tu cara me suena', también es del mismo pueblo, y aunque Arturo Valls "ya no quiere ná" no ha podido resistirse a personalizar sus calcetines. ¡Descúbrelos!