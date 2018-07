Una concursante polifacética capaz de animar a todo el público

MOMENTOS 'AHORA CAIGO' | 30 MARZO

Una concursante nos ha expresado que su hobby es el 'pole dance' pero no nos lo ha podido demostrar porque le faltaba la barra. La bailarina no quería desaprovechar el momento y como no ha podido bailar nos ha cantado una canción muy animada. ¡Descubre de qué canción te estamos hablando!