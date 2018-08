MOMENTOS '¡AHORA CAIGO!' 6 DE AGOSTO

Arturo Valls no sabe si reír o llorar cuando un concursante de '¡Ahora Caigo!' confiesa que a su abuela Digna no le cae bien porque no le hacen gracia sus chistes. Arturo invita a la señora a ir al plató y termina diciendo que es imposible gustar a todo el mundo. No te pierdas todos los detalles en el siguiente vídeo.