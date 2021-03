La reacción de Arturo Valls a la chirigota de Juan Manuel en ‘¡Ahora caigo!’

Juan Manuel ha comentado que su mayor hobby son los carnavales de Cádiz. Tanto es así que es miembro de una chirigota. Datos así nunca pasan desapercibidos para Arturo Valls, que le ha dicho que cantase un cuplé.

El concursante ni se lo ha planteado y se ha aventurado a cantar una canción más divertida que correcta ya que trataba sobre un control de alcoholemia. “No me gusta, no me gusta” ha terminado diciendo Arturo Valls debido al mensaje de la canción.

¡No te lo pierdas y dale a play!