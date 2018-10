Mimi alucina con el 'Yo ya no quiero ná' de Arturo Valls en '¡Ahora Caigo!'

EN '¡AHORA CAIGO!'

Jesús, concursante central de '¡Ahora Caigo!', se enfrenta a Fany, la oponente número 5. Los concursantes se la juegan con 'La palabra gallina' y la canción que suena en esta difícil prueba hace que Arturo Valls se arranque a bailar en directo la pegadiza canción 'Yo ya no quiero ná' de Mimi, actual concursante de 'Tu cara me suena' en Antena 3. Mimi no ha tardado en reaccionar a través de Instagram. ¡Qué momentazo!