MOMENTOS '¡AHORA CAIGO!' 12 DE SEPTIEMBRE

Moni, una de las concursantes de '¡Ahora Caigo!' es colombiana y Arturo Valls no duda en imitar su acento de la mejor manera que sabe durante la presentación. Lo que no se esperaba era una contestación tan directa por parte de la concursante: "¡Qué daño ha hecho esa serie, no les ha enseñado ni a insultar bien!", ¿sabes a qué serie se refiere? Descúbrelo en el vídeo.