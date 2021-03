Arturo Valls alucina al descubrir de qué conocía ya a Merche

Merche, en su sexto día ya en ‘¡Ahora caigo!’, está logrando convertirse en una de las concursantes más queridas. A estas alturas, por su simpatía y desparpajo, es como de la familia de este programa. No obstante, Arturo Valls ha reconocido que lleva días pensando que su cara le suena de algo más…

Ella le ha revelado el motivo: ¡ya se conocían! Pero no se acordaba de qué y ella le ha refrescado la memoria. “¡Y no me dices nada!”, ha comentado el presentador sorprendido.

¡Vuelve a ver este momentazo!

Uno de los momentos más sorprendentes en este programa lo ha protagonizado Chupita. La concursante ha revelado que su novio también concursó en ‘¡Ahora caigo!’ y que no pasó desapercibido: ¡quería irse a Hawái y con su madre antes que con su chica! Y ella ahora se ha vengado…