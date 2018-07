'Young Sheldon' y 'Star Trek: Discovery', las grandes apuestas de CBS

Es el tráiler más esperado de los UpFronts de este año: 'Young Sheldon', protagonizada por Iain Armitage, se centrará en la infancia de Sheldon Cooper, protagonista de 'The Big Bang Theory'.

Meet #YoungSheldon: Scientific genius, high school student, nine-year-old boy. Watch a preview of the new comedy coming to CBS this fall! pic.twitter.com/ToFe8B7pNU — YOUNG SHELDON (@YoungSheldon) 17 de mayo de 2017

Otra de las novedades que se "verán" en CBS es la nueva entrega de 'Star Trek'. La serie, con subtítulo "Discovery", llegará directamente al servicio de streaming de la network. En el avance que ha lanzado la cadena vemos de nuevo a la actriz conocida por 'The Walking Dead', Sonequa Martin-Green.

Entre las nuevas series que veremos en la parrilla de la cadena CBS la próxima temporada están las comedias '9JKL' y 'Me, Myself & I' (con Jaleel White, protagonista de 'Cosas de Casa').

Me, Myself & I | CBS

David Boreanaz vuelve a la televisión tras 'Bones' con la serie 'SEAL Team'. Y Alan Cumming ('The Good Wife') vuelve con la serie 'Instinct', donde se mete en la piel de un exagente de la CIA.

"Un millón de mentes son mejor que una", esta frase es la que inspira 'Wisdom of the Crowd', el drama protagonizado por Jeremy Piven que veremos la próxima temporada en CBS.

También ha renovado las series 'Blue Bloods', 'Bull', 'Code Black', 'Mentes criminales', 'Elementary' y 'The Good Fight' (el 'spin off' de 'The good wife').