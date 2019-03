La cadena CBS muestra al pequeño Sheldon Cooper de 'Young Sheldon'

En la semana de los UpFronts conocemos las grandes apuestas de las cadenas para la próxima temporada. Es el turno de la cadena CBS, que además de mostrar la primera imagen de 'Star Trek: Discovery', ha enseñado la primera imagen de una de las series más esperadas: el 'spin off' de ' The Big Bang Theory '.

Meet #YoungSheldon: Scientific genius, high school student, nine-year-old boy. Watch a preview of the new comedy coming to CBS this fall! pic.twitter.com/ToFe8B7pNU