Para los fans de la series, la confirmación de la programación de las cadenas estadounidenses para la próxima temporada es, en principio, un momento de celebración. Pero no para todos. Algunas producciones se han cancelado y otras ni siquiera tendrán una oportunidad de enganchar a la audiencia. Estas son las ficciones que los programadores han descartado con tan solo ver el episodio plioto.



NBC

De los proyectos que tenía en mente la cadena del pavo real, cinco han visto la luz y el resto se han quedado para el recuerdo. Entre los pilotos que se quedan en el cajón, 'Feed Me', centrado en una familia disfuncional con Mary-Louise Parker como protagonista; 'Mason Twins', que se centra en el reencuentro de dos hermanos distanciados; la comedia que gira en torno a la pérdida de peso Ellen More Or Less y dos comedias románticas: 'Two to Go' y 'Love Is Relative'. Tampoco tendrá oportunidad la comedia deportiva 'The Pro', que contaba con Mel B, una de las Spice Girls, en su reparto.



ABC

La cadena del abecedario tiene 12 nuevas series en su parrilla, incluyendo el nuevo spin-off de Marvel, 'Agent Carter'. Pero también cuenta con numerosas bajas, entre las que destacan el drama criminal 'Agatha', la serie paranormal 'Clementine', la serie centrada en un hospital militar 'Warriors' y 'Exposed', protagonizada por Mary Elizabeth Winstead como una periodista.



Ni siquiera los actores de renombre han conseguido mantenerse en la parrilla de ABC, como es el caso de Jennifer Carpenter ('Dexter') y Jack Davenport ('Smash'), cuya serie policial 'Sea of Fire' tampoco grabará más episodios. Lo mismo ocurre con la versión moderna de 'Dangerous Liaisons' ('Amistades peligrosas'), que contaba con Kate Holmes, Rufus Sewell y Melissa George.



Tampoco han tenido suerte ni Jack Whitehall con 'Bad education', ni David Schimmer ('Friends') con 'Irreversible'. Otras cancelaciones son 'Bambi Cottages', 'Keep It Together', 'Saint Francis', 'The Winkler's y 'Damaged Goods'.



CBS

El descarte más destacado de CBS ha sido el del spin-off de 'How I Met Your Mother', 'How I Met Your Dad' ('Cómo conocí a vuestro padre'), protagonizado por Greta Gerwig, que finalmente no ha conseguido hacerse un hueco en la parrilla de la cadena, aunque podría tener una oportunidad en Netflix.



Tampoco han visto la luz el thriller sobre terrorismo 'Red Zone'; ni el drama de 'Wall Street' de John Cusack, que ni siquiera tenía título todavía, ni el drama médico dirigido por Jamie Lee Curtis. La actriz de 'Cómo conocí a vuestra madre', Alyson Hannigan, tampoco ha tenido suerte con su nuevo proyecto, 'More Time With Family'. Otras cancelaciones han sido 'Cuz-Bros', 'The Mistakes', 'Save the Date' y 'Good Session'.



Fox

Fox ha sido la cadena con menos pilotos cancelados. Destaca 'Home', de Jerry Bruckheimer, y 'The Middle Man', que de haber visto la luz habría sido el debut como director en la televisión de Ben Affleck. Mientras que el destino de 'Sober companion' sigue en duda, otros de los pilotos inéditos son 'Cabot College', 'Fatrick', 'No Place Like Home' y 'Dead Boss'.



The CW

Con su parrilla muy limitada por la programación original, tan solo han sido suspendidos dos de los seis pilotos que había sobre la mesa. Mientras que 'The Flash', 'iZombie', 'The Messengers' y 'Jane The Virgin' siguen adelante, el spin-off de 'Supernatural', 'Supernatural: Bloodlines', no continuará adelante tras los mal que acogieron los fans el episodio en el que se presentaba a sus protagonistas.



La otra serie que tampoco llegará a formar parte de la parrilla de la cadena ha sido 'Identity', el drama centrado en la CIA de los creadores de 'Sleepy Hollow', Alex Kurtzman y Roberto Orci.