Los protagonistas de 'This Is Us' emocionan a sus seguidores con este vídeo

Durante la presentación de los UpFronts de NBC en Nueva York se ha podido ver este vídeo que ha reunido a la familia Pearson, protagonista de 'This is us', después de mucho tiempo.

Los fans de la serie han sido los protagonistas de un nuevo vídeo en el que comparten sus historias sobre cómo 'This Is Us' les ha tocado y cambiado algunos aspectos de su vida. Un vídeo con un emotivo final, ya que estos seguidores han recibido la visita sorpresa de los protagonistas de la serie de la NBC.

'This Is Us' terminó la primera temporada con un final inesperado centrado principalmente en Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) desmoronando el matrimonio en flashbacks. "Estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos y orgullosa del capítulo", ha afirmando Mandy Moore a E!news.

Chris Sullivan ha contado que aún quedan dos temporadas más para responder todas las preguntas que han quedado en el aire "Aún quedan dos temporadas más, va a ver todo tipo de respuestas y vamos a hacer un montón de preguntas más".

Fue en los UpFronts del año pasado cuando 'This Is Us' hizo su gran debut, con un tráiler que rompió récord de visitas. En sólo tres días recibió más de 17 millones de visitas.