NBC emitirá la nueva serie de Katherine Heigl

Katherine Heigl regresa a la pequeña pantalla con una nueva ficción. En esta ocasión no la veremos con bata de médico y termómetro en mano, sino con traje y placa de agente de la CIA.



La actriz será la protagonista del nuevo proyecto de Alexi Hawley ('The Following') que ha comprado la cadena estadounidense NBC, según informa el portal The Hollywood Reporter.



La publicación online describe la nueva serie como una mezcla de 'Scandal' y 'El Ala Oeste de la Casa Blanca'. "Me cautivó el proyecto en el mismo momento en que Hank, Rodney y Bob (los productories ejecutivos) me lo presentaron hace más de un año", ha declarado la actriz, que se dio a conocer en el drama médico de ABC 'Anatomía de Grey'.