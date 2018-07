Cuando finalizó 'Homeland' el pasado mes de diciembre, comenzó la cuenta atrás para el estreno de la tercera temporada. Esa cuenta llegará a su final el próximo 29 de septiembre. A poco más de un mes vista, Showtime ha publicado el primer póster promocional de la nueva temporada.



"Pledge allegiance" ("Jura lealtad)" es la frase elegida para presentar la imagen con Carrie Mathison (Claire Danes) como protagonista. La agente de la CIA ocupa el centro del cartel, con Nicholas Brody (Damian Lewis) a la derecha y Saul Berenson (Mandy Patinkin) a la izquierda.



Esta imagen y esta frase llega tras la promo en la que Showtime preguntaba "Who do you trust?" (¿En quién confías?).