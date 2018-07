'Girlfriend's Guide to Divorce' será la primera serie de Bravo

Cinemax (con 'Banshee'), Sundance Channel (con 'Rectify'), BBC America (con 'Copper'), WGN America (con 'Salem')... han sido las primeras cadenas en dar este paso hacia la producción propia. Incluso Netflix, nacida como una distribuidora de contenidos por internet, también lanzó el año pasado 'House of Cards' y 'Orange is the New Black' con las que cosechó grandes éxitos (en crítica, premios y público).



Ahora es el turno de Bravo, canal especializado en realities dirigidos a mujeres propiedad de NBC Universal. Sus responsables se lanzan a la piscina con 'Girlfriend's Guide to Divorce', basada en la saga de libros 'The Girlfriends Guide to…' de Vicki Iovine, una de las productoras ejecutivas de la serie junto a Martha Noxon ('Buffy Cazavampiros'), que también firma el piloto.



El elenco estará liderado por Lisa Edelstein, que interpretará el papel de Abby, una escritora de libros de autoayuda que pretende escondersu divorcio. Tratará de ponerse al frente de su vida como cuarentona soltera de Los Angeles y buscará ayuda en sus amigas divorciadas, lo que creará situaciones de lo más surrealista.



Además de Edelstein, entre el reparto están Janeane Garofalo (Reality Bites), Beau Garrett (Criminal Minds) y Paul Adelstein (Private Practice), que interpreta en el piloto al ex marido de Abby. Incluso Carrie Fisher, la princesa Leia de las primeras películas de Star Wars, tiene un cameo en el piloto como la editora de libros de Abby.