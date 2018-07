Fox confirma las adaptaciones de 'El Exorcista' y 'Arma letal'

En la semana de UpFronts, las cadenas americanas presentan su parrilla para la próxima temporada. Fox, una de las primeras networks en anunciar sus novedades, estrenará series como 'El Exorcista' y 'Arma letal', adaptaciones para la pequeña pantalla de estos clásicos del cine.



Junto a estas nuevas ficciones, Fox estrenará la próxima temporada '24: Legacy' (nueva versión de la serie que protagonizó Kiefer Sutherland), 'Prison Break' (nueva temporada de la serie, después de 10 años de su estreno), 'The Mick', 'Shots fired', 'Star', 'Son of Zorn', 'Pitch', 'Kicking & Screaming' y 'Making history'.



La cadena también ha confirmado que las series 'New Girl', 'The Last Man on Earth', 'Gotham', 'Brooklyn Nine-Nine', 'Wayward Pines', 'Bones', 'Sleepy Hollow', 'Empire', 'Scream Queens' y 'Rosewood' tendrán nueva temporada.