Fox apuesta por los superhéroes de 'X-Men' con la serie 'The Gifted'

'The Gifted' es una de las nuevas producciones que Fox prepara para la próxima temporada, según ha anunciado este lunes en los UpFronts. Protagonizada por Stephen Moyer ('True Blood'), la serie gira sobre el universo de 'X-Men'.

Fox ha anunciado que renueva 'New Girl' por una séptima y última temporada. Y también volverá a la parrilla de la network 'Lucifer', 'Arma Letal', 'Brooklyn 99', 'Empire' y 'Gotham'.

La temporada de Fox la completarán las series que ha dado luz verde como 'Ghosted', 'The Orville', un drama futurista de Seth MacFarlane, 'The Resident', '9-1-1' y 'LA to Vegas'.

En cambio, no volveremos a ver nuevos capítulos de 'Scream Queens'. La serie de Ryan Murphy es una de las cancelaciones de Fox para la próxima temporada. En cambio, la cadena sí que ha confirmado el regreso de 'Expediente X' por una nueva temporada.