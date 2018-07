La fiebre del oro llega a la pequeña pantalla

La cadena estadounidense Discovery Channel prepara una nueva miniserie. En esta ocasión, llevará a los espectadores al siglo XIX, en plena fiebre del oro. 'Klondike' narrará el momento en que se descubrió oro a lo largo del río Yukón, al norte de Canadá.



La miniserie contará con un protagonista de excepción, Richard Madden. El actor conocido por interpretar a Robb Stark en 'Juego de Tronos' se embarca en este proyecto que podrá verse en 2014. El portal Entertainment Weekly ha publicado las primeras imágenes de la ficción, donde se puede ver a Madden caracterizado como William Haskell.



'Klondike' está basada en la obra de Charlotte Gray, 'Gold Diggers: Striking it Rich in the Klondike' ('Buscadores de oro: hacerse ricos en el Klondike'). La novela narra a través de cartas, fotografías, recortes de prensa y relatos orales con la que reconstruye la historia vivida por seis personajes. La adaptación para televisión llega de la mano de Paul Scheuring ('Prison Break'). El director de cine Ridley Scott se encuentra a cargo de la producción.