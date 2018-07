UPFRONTS 2014/2015

La cadena CBS avanzó que 'Dos Hombres y Medio' tendrá una duodécima y última temporada y que finalmente no verá la luz el 'spin off' de 'Cómo conocí a vuestra madre'. Lo que dejó para el anuncio de sus UpFronts fue la renovación de 'El Mentalista', que finalmente tendrá una nueva entrega.



Las comedia 'The Big Bang Theory', 'Dos chicas sin blanca', 'The Millers' y 'Mom' también han sido renovadas, al igual que 'The Good Wife' y 'Elementary'. En cambio, 'Intelligence', 'Hostages', 'The Crazy Ones' o 'Friends with better lives', estrenos de esta temporada, no volverán a la parrilla de la network.



Las novedades para la próxima temporada en la cadena estadounidense serán:

- 'Battle Creek': La nueva serie de Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad', y David Shore ('House') está protagonizada por Josh Duhamel ('Justified') y Dean Winters, dos detectives totalmente distintos entre sí que tendrán que trabajar juntos en las calles de un barrio conflictivo.



- 'The Odd Couple': Matthew Perry ('Friends') vuelve a intentarlo con una nueva comedia en televisión. 'The Odd Couple' es una versión de la película 'La extraña pareja', en la que estará acompañado por Thomas Lennon para dar vida a dos hombres que comparten piso tras sus respectivos fracasos matrimoniales.



- 'Stalker': Maggie Q ('Nikita') y Dylan McDermott ('American Horror Story') protagonizan este thriller psicológico protagonizado por dos detectives que investigan incidentes de todo tipo. Jack Larsen (McDermott) es un detective transferido recientemente desde la unidad de homicidios de Nueva York y al que su fuerte personalidad y comportamiento cuestionable le han traído más de un disgustos. Su jefa es Beth Davis (Maggie Q), experimentada en trabajo de calle, fuerte y centrada pero traumatizada por su experiencia como víctima en el pasado.





- 'The McCarthys': Comedia protagonizada por una ruidosa familia de Boston amante de los deportes. El hijo, Ronny, poco habilidoso con los deportes, es elegido por su padre para ser su asistente como entrenador de un equipo de baloncesto del instituto. La elección de su padre hará que decida cambiar sus proyectos de futuro.





- 'Madam Secretary': Tea Leoni interpreta a Elizabeth McCord, una exagente de la CIA y profesora de Universidad que se convierte en la nueva Secretaria de Estado, encargada de dirigir la diplomacia internacional mientras tiene que lidiar con los asuntos internos de la Casa Blanca.



- 'Scorpion': Drama basado en la historia real del excéntrico genio Walter O'Brien y su equipo, comprometidos en la lucha contra las amenzas de la tecnología de la era moderna en beneficio de la seguridad nacional. Para ello, necesitan la ayuda de Paige Dineen (interpretada por Katharine McPhee) para lograr encajar en el mundo real.