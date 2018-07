CBS pone punto y final a 'Dos Hombres y Medio'

'Dos Hombres y Medio' se suma a 'Parks and Recreation', 'Parenthood', 'Glee', 'Boardwalk Empire', 'True Blood' o 'Mad Men'. La comedia que protagonizan Jon Cryer y Ashton Kutcher terminará la próxima temporada, segun ha adelantado CBS.



La cadena presenta en la tarde del miércoles (hora de Nueva York) sus UpFronts, pero ya se ha hecho público que la veterana sitcom pondrá punto y final en la próxima temproada, que será la duodécima.



La network ha confirmado los planes de Chuck Lorre para esa última entrega. El productor ejecutivo de la sitcom anunció que toda la temporada seguirá una especie de evento que se alargará a lo largo de todos los episodios.



Otra noticia que se ha conocido antes de los UpFronts es que finalmente la CBS no emitirá el 'spin off' de 'Cómo conocí a vuestra madre'. El piloto que Craig Thomas y Carter Bays presentaron de 'How I met your Dad' no ha terminado de convencer a la cadena.