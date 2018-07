CBS anuncia la renovación de 14 series

La cadena CBS se adelanta a los UpFronts estadounidenses para confirmar la renovación de la gran mayoría de sus series. La network ha anunciado que 14 se sus series contarán con una nueva temporada.



Destaca 'The Good Wife', que ha renovado por una temporada más, la sexta. En el apartado de dramas, renueva la veterana 'CSI: Las Vegas' por una 15ª temporada; así como las series 'Person of Interest', 'NCIS', 'NCIS: Los Ángeles', 'Mentes criminales', 'Elementary', 'Hawaii Five-0' y 'Blue Bloods'.



En cuanto a comedia, además de renovar por tres temporada a 'The Big Bang Theory', la cadena CBS ha confiado en dos de sus nuevas apuestas, 'Mom' (que puede verse en nuestro país en Neox) y 'The Millers', que han renovado. También renueva la veterana 'Dos hombres y medio' por la que sera su 12ª temporada así como 'Two Broke Girls' y 'Mike and Molly'.