Calendario de estrenos para el año nuevo

Las series comienzan a despedirse de su audiencia ahora que llegan las navidades y las cadenas empiezan a anunciar los estrenos y regresos más esperados que llenarán su parrilla para comenzar 2014. Sin contar los dos grandes estrenos de diciembre (la vuelta de 'Treme' con su temporada final en HBO y el estreno mañan de 'Mob City' en TNT), en Objetivo TV recopilamos las fechas que están marcadas en el calendario de 2014.



ENERO

La primera serie que volverá en 2014 es la esperada tercera temporada de 'Sherlock'. La cadena BBC no ha querido retrasar más el estreno de esta entrega y lo ha programado para el 1 de enero. El detective más famoso de la literatura regresará a EEUU el 18 de enero en la PBS.



El 2 de enero vuelve la comedia de NBC 'Community'. La cadena estrenará la quinta temporada de la ficción que supone el regreso de Dan Harmon como showrunner tras su salida en la tercera entrega.



Los primeros estrenos del año serán el 7 de enero: la cadena CBS estrena 'Intelligence'. Protagonizada por Josh Holloway ('Perdidos') y Marg Helgenberger ('CSI Las Vegas'), la serie se centra en una agencia estadounidense de 'cyber' seguridad formada en torno a un agente al que un chip instalado en su cerebro le permite acceder a todo el espectro electromagnético.



El otro estreno es 'Killer Women' en ABC. La serie está produdica por Sofía Vergara y cuenta con Tricia Helfer ('Battlestar Galactica') y Marc Blucas ('Buffy, cazavampiros') como protagonistas.



Ese mismo día vuelve 'Justified' a FX con su cuarta temporada. Al día siguiente, NBC estrena el 'spin-off' de la serie 'Chicago Fire', 'Chicago PD'.



El 10 de enero vuelve 'Banshee' a Cinemax con su segunda entrega y se estrenan la comedia 'Enlisted' en Fox y 'Helix' en SyFy, con Billy Campbell ('The Killing') como protagonista.



El 12 de enero tiene nombre propio: HBO. La cadena de cable estrenará la tercera temporada de 'Girls', la comedia de Lena Dunham, y la ficción 'True Detective', protagonizada por Woody Harrelson y Matthew McConaughey.



Showtime también apuesta por el 12 de enero para la vuelta de tres de sus comedias de más éxito: 'House of lies', 'Episodes' y 'Shameless'.



Una semana después llega a la televisión estadounidense las series 'Looking' (HBO) y 'Rake' (Fox). Al día siguiente, el 20 de enero, regresará a Fox Kevin Bacon con la segunda temporada de 'The Following'.



El 25 de enero es la fecha elegida por Starz para estrenar el regreso de los piratas a la televisión: 'Black Sails', ficción protagonizada por John Malkovich.



FEBRERO

NBC esternará el 3 de febrero 'Crisis', la serie que supone el regreso de Gillian Anderson a la televisión norteamericana tras su paso por la birtánica 'The Fall'.



El día 9 de febrero volverá el ataque zombie a la pequeña pantalla. AMC estrenará la segunda parte de la cuata temporada de 'The Walking Dead' tras emitir este domingo el octavo capítulo, que fue seguido por más de 12 millones de espectadores en EEUU.



El 26 de febrero, la cadena ABC estrena 'Mixology', una comedia que llega de la mano de los guionistas de 'Resacón en Las Vegas'.



MARZO

'Resurrection' llegará el 9 de marzo a ABC. La ficción es un remake de la existosa producción francesa 'Les Revenants', con Omar Epps ('House') y Samaire Armstrong ('The O.C') como protagonistas.