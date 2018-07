La cadena The CW encarga la adaptación de 'iZombie'

Si no teníamos suficiente con 'The Walking Dead' y las incursiones de 'American Horror Story: Coven' en el mundo de los muertos vivientes, ahora es The CW la que se apunta a la moda de estos personajes decrépitos que tanto nos gusta ver en nuestras pantallas.



La cadena americana The CW ha firmado un contrato con DC Comics según informa TV Guide y que, de momento, no ha parado de dar frutos. En las últimas semanas The CW ya ha anunciado dos producciones basadas en publicaciones de la casa DC: 'Hourman' y la recién conocida 'iZombie'.



'iZombie' cuenta la historia de una estudiante de medicina que acaba convertida en zombie. Gwen comienza a trabajar en la oficina del forense para tener acceso a cerebros, que necesita comer para mantener su humanidad. La única pega es que con cada cerebro que consume, adquiere los recuerdos del antiguo cuerpo que lo poseía. Necesitará la ayuda de un médico y de un detective, para solucionar los casos de asesinato y acallar las perturbadoras voces de su cabeza.



Los productores responsables de este nuevo proyecto serán Rob Thomas y Diane Ruggiero, que ya trabajaron juntos en 'Veronica Mars' y 'Cupid'. Además, compartirán la producción ejecutiva con Danielle Stokdyk y Dan Etheridge, quedando como productoras encargadas Warner Bros. TV y Rob Thomas Productions.



The CW ha parecido encontrar un filón en la adaptación de cómics, 'Arrow' sigue siendo el triunfador de la cadena, e 'iZombie' sería la tercera serie inspirada en un cómic anunciada esta temporada por la cadena, sumándose a 'Hourman' y 'The Flash'.



Otras cadenas ya han empezado a hacer lo mismo, Fox compró los derechos de 'Gotham' y la NBC va a emitir 'Constantine'. Además, Netflix ya ha anunciado una asociación con Marvel (directa competidora de DC Comics) para la creación de cuatro series y una miniserie ('Daredevil', 'Jessica Jones', 'Iron Fist' y 'Luke Cage').