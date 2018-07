Bryan Cranston vuelve a 'Cómo conocí a vuestra madre' en su última temporada

CBS ha anunciado que el conocido actor volverá a aparecer en 'Cómo conocí a vuestra madre'. Dará vida a Hammond Druthers, un arquitecto arrogante para el que trabajó Ted en temporadas anteriores y del que acabó siendo jefe.



La relación de Ted con este personaje fue bastante tormentosa, fue su su superior, y después el protagonista tuvo que despedirle a causa de su mal comportamiento.



Después de protagonizar 'Breaking Bad', Bryan Cranston ha obtenido numerosos premios (tanto de crítica como de público). La audiencia le quiere y desea seguir viendo los trabajos del que se diera a conocer como el padre de 'Malcom in the Middle'. Muchos papeles se están vinculando a su nombre ahora que su agenda estará más despejada: Lex Luthor en la segunda entrega de 'El hombre de acero' u otro en 'Godzilla'...



Actualmente la novena y última temporada de 'How i meet your mother' se emite en la CBS. En España es Neox la encargada de ofrecerla en abierto bajo el nombre de 'Cómo conocí a vuestra madre'.