Soleil Moon Frye, actriz de Punky Brewster, devastada tras la muerte de su ex: "Te amaré siempre"

Soleil Moon Frye, conocida por su papel como la protagonista de la serie de televisión Punky Brewster, ha sufrido un duro revés tras la reciente muerte de su ex Shifty Shellshock, el rapero y líder de la banda Crazy Town.

Shellshock ha muerto a los 49 años este 24 de junio a consecuencia de una sobredosis. La actriz mantuvo una relación con el artista en en el año 2021 aunque, pese a su ruptura, siguieron mantenido una estrecha amistad.

La tragedia ha dejado muy afectada a Moon Fryre quien ha querido despedirse de su expareja con un sentido mensaje a través de Instagram. Así, la intérprete de Sabrina, cosas de brujas lo recuerda como el "ángel tatuado más encantador y rudo con zapatos desiguales".

"Mi corazón susurra un millón de te amo por la forma en que amaste a mis hijos y a mí tan incondicionalmente. Todavía puedo ver tu dulce rostro sonriente en el instituto cuando me besaste en tu túnel del amor y la forma en que me cautivaste nuevamente cuando crecimos para mostrarme cómo se siente ese tipo de amor eterno", empieza diciendo.

"No hay palabras que puedan expresar el amor que compartimos ni cómo nos sentimos. Es un lenguaje propio. Así que por ahora usaré toda la fuerza que me mostraste para aferrarme a esas palabras que me dijiste con tu hermosa voz grave en la playa mientras me cubrías de besos. A las personas que hemos perdido, las volveremos a ver en el camino, ¿verdad?. Creo que así será, Seth", sigue diciendo.

"Y cuando lo hagamos, veré instantáneamente tu mejilla de luna en llamas dando la bienvenida a tu familia, amigos, fans y seres queridos bajo amorosos arcos de doble arco iris. Te amo por siempre y para siempre".

La actriz, ha despedido de esta forma a Shellshock, con un mensaje lleno de esperanza y amor eterno, recordando la conexión profunda e inquebrantable que compartieron.