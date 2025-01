RuPaul, roto de dolor por la muerte de The Vivienne, ganadora de Drag Race UK 1, a los 32 años

El pasado 5 de enero se conocía la triste noticia que la ganadora de la temporada 1 de RuPaul's Drag Race UK, The Vivienne, había muerto a los 32 años tras encontrarla sin vida en una ubicación de Chorlton-by-Backford, cerca de Chester, a las 12.22 p. m.

La tragedia se dio a conocer por un comunicado donde decía: "Con inmensa tristeza les informamos que nuestro querido James Lee Williams, The Vivienne, falleció este fin de semana. James era una persona increíblemente querida, cálida y maravillosa. Su familia está desconsolada por la pérdida de su hijo, hermano y tío. Están muy orgullosos de las cosas maravillosas que James logró en su vida y carrera. No daremos más detalles. Pedimos que se le dé a la familia de James el tiempo y la privacidad que ahora necesitan para procesar y hacer el duelo".

Ahora, RuPaul ha querido rendir homenaje a The Vivienne tras conocer su muerte: "Con el corazón roto, me uno a todo el universo de Drag Race en el duelo por la pérdida de Vivienne, una reina increíblemente talentosa y un ser humano encantador", escribe en Instagram.

Lo mismo ha hecho la jueza del concurso Michelle Visage: "No sé cómo decir lo que siento. Mi querida The Vivienne, nos remontamos a cuando empecé a venir aquí al Reino Unido. Siempre estabas ahí, siempre riéndote, siempre dando, siempre en el punto. Tu risa, tu ingenio, tu talento, tu drag. Me encantó todo, pero me encantó tu amistad sobre todo. Fuiste un faro para muchos. Verte hacer tu debut en el West End fue increíble para mí, presenciar tu sueño hecho realidad frente a mis ojos, soy una afortunada de haberte conocido y haber reído junto a ti tantas veces. Te amo, mi querida. Te extrañaremos mucho, mi amor. Que tu luz brille intensamente, por siempre. RIP MI ÁNGEL, vuela alto".

The Vivienne fue la primera ganadora de la edición de RuPaul's Drag Race en Reino Unido en 2019 pero también participó en la temporada 7 de RuPaul's Drag Race All Stars donde, por primera vez, reunió a otras ganadoras del concurso.