Hulk Hogan, el mítico luchador de los 90, "no puede sentir las piernas" tras 25 operaciones de espalda y necesita bastón

El campeón de lucha y medallista olímpico Kurt Angle ha hecho saltar las alarmas sobre el estado de salud de su antiguo compañero Hulk Hogan.

Hogan, una leyenda de la lucha y estrella de la WWE, lleva 25 operaciones por problemas de espalda y tiene problemas de movilidad, según ha asegurado Angle en su podcast The Kurt Angle Show.

"Hogan se ha operado la espalda otra vez. Le han cortado los nervios de la parte inferior del cuerpo. No puede sentir la parte inferior del cuerpo. Así que usa un bastón", relataba.

"Creía que estaba usando el bastón porque tenía dolor en la espalda. Resulta que no tiene dolor, no tiene nada en general. No puede sentir nada. Así que ahora no puede sentir las piernas. Así que tiene que andar con un bastón, lo cual es bastante serio sabes", seguía contando.

Sus palabras han preocupado mucho a los fans que siguen recordando a Hogan por su gran carrera en los 90 y como miembro más prolífico de la WWE, aunque no se ha confirmado esta información.

"Lo siento mucho por Hogan. Dio su cuerpo y alma al negocio y le ha comido vivo. Él es quien revolucionó la lucha profesional. Tengo tanto respeto por él", afirma Kurt.

Por el momento no se han dado más detalles de otras fuentes sobre el estado de Hogan, aunque los fans han apuntado que hace solo tres días el veterano subía una foto donde se sostiene sobre sus piernas en un evento de 'Hogan's Hangout' cantando en el karaoke. Los comentarios han avivado un debate sobre si realmente está impedido o si la foto puede ser previa a su última cirugía.