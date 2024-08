Reveladas las causas de la muerte de Richard Simmons

Richard Simmons, un icono del fitness y la motivación, fue una figura emblemática que inspiró a millones de personas a llevar una vida más saludable a través de sus videos de ejercicios y su personalidad vibrante. Conocido por su programa Sweatin' to the Oldies y su carisma inigualable, Simmons se convirtió en un referente cultural en las décadas de 1980 y 1990.

El 13 de julio, Simmons falleció a los 76 años, un día después de su cumpleaños. Su muerte conmocionó al mundo, y desde entonces, se ha estado investigando la causa de su muerte.

Recientemente, la familia de Simmons ha compartido detalles sobre las causas de su muerte. Según Lenny Simmons, hermano del difunto, y el portavoz de la familia, Tom Estey, la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles les informó que Richard Simmons murió debido a "complicaciones por caídas recientes y enfermedad cardíaca como factor contribuyente". Además, el informe toxicológico fue negativo "salvo por la medicación que le habían prescrito a Richard". La causa de la muerte se catalogó como "accidental".

Estas declaraciones proporcionan un panorama más claro sobre los eventos que llevaron a la muerte del icónico instructor de fitness. No obstante, un representante del Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles aclaró que "la causa de la muerte y el informe aún no están finalizados, y el informe no se ha publicado", lo que sugiere que aún se están llevando a cabo análisis adicionales para confirmar los detalles.

La familia de Simmons, por su parte, ha expresado su agradecimiento por las innumerables muestras de cariño y apoyo que han recibido durante este momento de profunda tristeza, demostrando el impacto duradero que Richard Simmons tuvo en la vida de muchas personas.