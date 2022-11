Jonnie Irwin es un presentador de televisión británico que ha estado al frente del programa inmobiliario 'A Place in the Sun' casi 20 años.

Irwin reveló recientemente que había sido diagnosticado de un cáncer terminal en el año 2020 después de haber estado trabajando en Italia para el programa.

Entonces a Jonnie le dieron solo 6 meses de vida tras ver que tenía cáncer de pulmón que se había extendido al cerebro. Pero tras los diversos tratamientos que ha ido realizando lleva dos años con la enfermedad.

Ahora, el presentador de 49 años, casado y con tres hijos pequeños, ha ofrecido una entrevista a 'The Sun' donde revela, muy dolido, que fue despedido de 'A Place in the Sun' tras decirles que tenía cáncer.

"Tan pronto como le dije a 'A Place In The Sun' sobre mi diagnóstico, me pagaron por el resto de la temporada pero no renovaron mi contrato. Sabían que quería seguir", empieza diciendo.

"Eso duele. Eso me rompió el corazón. Me siento enormemente defraudado. Ni siquiera puedo ver el programa ahora", explica.

Tras estos hechos Jonnie Irwin no volvió a revelar su enfermedad por miedo a perder más trabajos. En este tiempo ha estado en otros programas como 'Escape To The Country' y trabajando en proyectos comerciales.

"Sí, soy un hombre de familia y necesito poner un techo sobre nuestras cabezas y comida en la mesa, pero el trabajo es algo que es muy importante para mí. También me impide pensar en el cáncer", comenta sobre la importancia de seguir activo.

"Aunque parezco más delgado y no tengo pelo, 'Escape to the Country' y 'A Place In The Sun Ltd', que organiza las exhibiciones de la muestra, me han contratado y me han impresionado mucho", comenta.

Pero no puede decir los mismo del programa donde empezó su carrera televisiva en el año 2004: "No obtuve ese apoyo de 'A Place In The Sun'. Les dije que quería trabajar. Cuando les dije que podía obtener notas médicas y garantías de mi oncólogo de que estoy en condiciones de trabajar, me dijeron, palabra por palabra. 'Oh, realmente no quieres seguir ese camino, ¿verdad?'".

"Me dijeron, 'no creemos que podamos obtener el seguro', no, 'no podemos conseguir el seguro', sino, 'No creemos. . . 'Eso me rompió el corazón y afectó mi salud mental", declara dolido.

Para recordar lo duro que fue ver a alguien sustituyéndolo en muy poco tiempo: "En dos semanas, alguien más estaba en la televisión haciendo mi trabajo. Siento merecía algo más de ellos después de 18 años. Ese fue mi primer trabajo en televisión y fue especial para mí".

"Empecé con mi buena amiga Jasmine Harman y que me quitaran eso... ese salario, ese propósito... como si el cáncer no fuera lo suficientemente malo". Para continuar diciendo: Ahora me dejo a un lado en favor de alguien más saludable"

"Todavía podría presentar ese programa, pero no creo que haya vuelta atrás ahora", concluye.

La respuesta del programa tras decir Jonnie Irwin que fue despedido de 'A Place In The Sun'

Tras ofrecer esta entrevista el programa envió un comunicado a MailOnline que decía: "Jonnie ha sido una parte muy importante de la familia 'A Place In The Sun' durante más de 18 años y todos nosotros nos entristecimos profundamente por su diagnóstico".

"Es muy querido por todos en la producción, no se dejó piedra sin remover para permitir que Jonnie continuara con su grabación internacional con nosotros durante el Covid, pero la productora no pudo asegurarle una cobertura de seguro adecuada".

"Si bien no pudimos continuar rodando en el extranjero con él, estamos encantados de que haya podido permanecer como parte de nuestro equipo en el Reino Unido para las exhibiciones. Por supuesto, entendemos lo frustrante que debe ser para él en este momento increíblemente difícil".